中評現場：港中大舉行第九任校長就職典禮

中大舉行第九任校長盧煜明教授就職典禮（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月21日電（記者 盧哲）香港中文大學（中大）20日舉行第九任校長盧煜明教授就職典禮。中大教職員、學生、校友及多位來自海外及內地院校的代表等嘉賓逾700人出席。盧煜明在致辭時表示，大學作為知識樞紐和人才搖籃，較以往更加需要對準目標，展現頑強韌力，靈活應對風浪。自己定當竭盡所能，帶領這所高瞻遠矚的優秀學府奮力前進，長足發展，再創高峰。盧煜明還寄語年輕一代要以積極正向的態度，勇敢追夢、奮力向前、堅定實踐理想。



就職典禮在中大邵逸夫堂舉行，由中大校董會主席查逸超教授主禮。下午三時許，在現場演奏的樂曲聲中，典禮行列進場。全體起立奏唱國歌之後，查逸超宣佈典禮開始，並宣佈盧煜明教授獲委任為校長。



隨後，撰辭人宣讀盧煜明教授的中英文簡介，來自中文大學的汪寧笙教授及何志華教授分別宣讀英文及中文的讚詞。



典禮上，盧煜明從查逸超手中接過中大條例專冊和大學校長鈐章，並發表就職演說。



盧煜明說，今天，我很榮幸接受香港中文大學第九任校長這項重要任命，讓我有機會為這所我有幸服務了二十八年的學術殿堂作出更大貢獻。我非常感謝創校先賢的英明領導，為中大樹立良好根基，讓我們能在堅固的基礎上穩步發展，屢創佳績。我亦要向中大全體師生、校友，以及來自世界各地的捐贈者、合作夥伴和友好表達最由衷的謝意，感謝他們一直以來對大學的熱心支持與貢獻。