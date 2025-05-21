中美學者共議中美關係破局之道

美國前駐俄羅斯大使、美國斯坦福大學弗里曼－斯波格利國際問題研究所主任邁克爾・麥克福爾。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月21日電（實習記者 劉璐璐）5月18日，由中國人民大學重陽金融研究院和全球領導力學院主辦，人大中美人文交流研究中心承辦的“人大重陽區域國別論壇之全球名家第二場”在中國人民大學國學館116報告廳舉行。本次論壇聚焦“百年變局與中美博弈”這一重要主題，特別邀請到了美國前駐俄羅斯大使、美國斯坦福大學弗裡曼－斯波格利國際問題研究所主任邁克爾・麥克福爾與中國人民大學國家金融研究院院長、中美人文交流研究中心主任吳曉求展開第三次對話。會議由中國人民大學重陽金融研究院院長，全球領導力學院院長、中美人文交流研究中心（教育部）執行主任王文主持。



在此次活動的互動環節，現場觀眾聚焦特朗普政府政策連續性、美國國債以及經濟治理等議題展開討論。



邁克爾·麥克福爾表示，特朗普總統認為自己的政策是非常具有連續性的並很堅持自己的政策，他不僅自己傾向於單邊主義的做法，並且希望各個國家都能夠獨善其身，在經濟上熱衷使用關稅的手段。對於未來中美關係是否會迎來轉折，邁克爾·麥克福爾表示，也許未來隨著時間的推移會有更好的答案。“期望兩國共同努力迎來一個為全球和平服務的新的制度體系。”“中國正在崛起，但不必要擔心中國會領導全球，而且中國也沒有想要稱霸世界。”



談到美國經濟問題時，邁克爾·麥克福爾表示，美國經濟確實面臨著許多的挑戰，需要創新改革去解決。他認為，雖然美國經濟和中國經濟非常不同，但中美可以向彼此學習，以更加有競爭力的市場帶來更多的創新。他提倡中國留學生到美國去留學，同時也表示，中國也需要吸引來自全球優秀的人才。