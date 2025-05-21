政策聚焦　特朗普第二任期的中美博弈

“人大重陽區域國別論壇之全球名家第二場”在中國人民大學國學館116報告廳舉行。圖為學者對話環節。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月21日電（實習記者 劉璐璐）5月18日，由中國人民大學重陽金融研究院和全球領導力學院主辦，人大中美人文交流研究中心承辦的“人大重陽區域國別論壇之全球名家第二場”在中國人民大學國學館116報告廳舉行。本次論壇聚焦“百年變局與中美博弈”這一重要主題，特別邀請到了美國前駐俄羅斯大使、美國斯坦福大學弗裡曼－斯波格利國際問題研究所主任邁克爾・麥克福爾與中國人民大學國家金融研究院院長、中美人文交流研究中心主任吳曉求展開第三次對話。會議由中國人民大學重陽金融研究院院長，全球領導力學院院長、中美人文交流研究中心（教育部）執行主任王文主持。



邁克爾・麥克福爾在發言中談論了目前特朗普總統的外交政策並分析了特朗普政府目前的一些對華舉措。他提到，特朗普政府極力推行孤立主義，這與美國曾經推行的國際主義、多邊主義、自由主義思想有著根本分歧。他分析，美國目前的對華政策有好的方面也有不好的方面。特朗普執政前期輸出了很多意識形態方面的觀點，比如“新冷戰2.0”、單邊主義、孤立主義、現實主義。他認為，這並不能幫助美國推進國家利益。特朗普單邊主義做法，目前正在摧毀美國和盟友之間的關係，特別是和歐洲之間的關係。他表示，美國所強調的民主觀念實際阻止了美國的民主發展或阻止了國內的體系發展，並進一步為美國的外部聯繫造成了許多挑戰。特朗普政府的政策有其連續性，傾向且十分堅持單邊主義並利用關稅政策解決美國的經濟問題。他表示自己並不認同特朗普的這些政策，他提倡以長期思維的思考建立一個對全球友好的新制度體系。



吳曉求在發言中表示，特朗普第二任期的一系列政策自我矛盾。一方面對世界各國加關稅，讓製造業資本回流美國，希望美國能出現貿易順差；一方面他又希望美元在全球是最重要的國際性貨幣。同時這兩者擁有很難做到。因此他認為，中美兩國在瑞士進行理性坦誠的對話和會談，把“關稅戰”回到理性的軌道是非常正確的，並表示兩個國家還有進一步降低關稅的基礎與空間。他表示，關稅不應該作為一種武器來使用。他美國也應該看到中國發展的必然性趨勢，兩國應相向而行，共同構建新的全國安全與經貿規則，並開放留學生、官員以及學者等人文交流渠道，擴大對話交流，化解彼此隔閡。