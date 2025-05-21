中美關係新變局：現狀聚焦與未來展望

美國前駐俄羅斯大使、美國斯坦福大學弗里曼－斯波格利國際問題研究所主任邁克爾・麥克福爾。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月21日電（實習記者 劉璐璐）5月18日，由中國人民大學重陽金融研究院和全球領導力學院主辦，人大中美人文交流研究中心承辦的“人大重陽區域國別論壇之全球名家第二場”在中國人民大學國學館116報告廳舉行。本次論壇聚焦“百年變局與中美博弈”這一重要主題，特別邀請到了美國前駐俄羅斯大使、美國斯坦福大學弗里曼－斯波格利國際問題研究所主任邁克爾・麥克福爾與中國人民大學國家金融研究院院長、中美人文交流研究中心主任吳曉求展開第三次對話。會議由中國人民大學重陽金融研究院院長，全球領導力學院院長、中美人文交流研究中心（教育部）執行主任王文主持。



邁克爾・麥克福爾談論中美關係時提到，中美關係面臨消極因素，但仍有積極方面。一是美國不再頻繁使用意識形態問題攻擊中國。二是美國制度尚且能夠對特朗普的外交政策進行制約。三是特朗普本人並未想好未來要和中國有一個怎樣的雙邊關係。



關於目前中美關係現狀，邁克爾・麥克福爾認為中美關係緊張的本質在於中國是個非常強大的國家。他表示，中美作為世界上最重要的兩個國家，這兩個國家的體量，任何一點風吹草動都會造成緊張局勢。要盡可能地重建兩國社會各界之間的緊密關係，重啟對話，建立政府間的對話機制。他認為，有分歧不可怕，更多的對話可以瞭解彼此背後的意圖。



吳曉求在發言中提到，全球規則十分重要。他表示，自己仍然是經濟全球化的擁護者。經濟全球化符合國際貿易的基本規則，也符合國際分工基礎上，基於各國自然禀賦和比較優勢基礎上的國際貿易活動的活躍規律。經濟全球化符合經濟學的基本原理。因此他提出，要思考在新的歷史時期如何處理好國與國之間的經貿關係。他強調，關稅以及非關稅壁壘都是要解決的重大問題。他高度重視中美兩個國家在新的歷史時期，面對著世界的未來，如何形成有利於未來經濟增長，同時也有利於中美兩個國家的貿易規則。並呼籲未來中美在處理經貿關係時遵循WTO提倡貿易自由、要素的自由流動以及低關稅的基本精神。他強調，任何單邊贏都不可持續，衹有雙贏、多贏，這個規則才是合理的。