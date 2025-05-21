李家超：的士服務要提升　非法白牌車要打擊

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月21日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，社會有很多對的士服務的負面評價和意見，的士業要重視，的士服務要提升，而非法“白牌車”要打擊，尤其是沒有購買所需保險的“白牌車”。



李家超表示，社會有很多對的士服務的負面評價和意見，的士業要重視，的士服務要提升。的士車隊的制度是提升服務的重要部分，經過有效的車隊管理提升的士的整體服務。現時有車隊正進行初步營運，乘客反應正面，落實車隊的工作要抓緊做實。我見到有良好態度的的士司機，但亦有個別司機的服務被投訴。除了政府依法、依機制處理外，司機亦應該自我改善，不應該讓少數人影響主體有心改善的的士司機。



李家超指出，非法“白牌車”要打擊，尤其是沒有購買所需保險的“白牌車”。警方在過去幾個月已拘捕了超過30名涉嫌違法“白牌車”司機，警方會繼續依法打擊非法“白牌車”的違法行為。此外，網約平台要立法規管，網約平台要領牌，平台有責任規管網約車司機符合法律經營，包括所需保險。運輸及物流局已經展開法律研究工作，需要盡快完成，並且展開諮詢，盡早立法。



李家超強調，今屆政府有決心改革多年累積下來的問題，立法規管點對點車輛服務，包括提升的士和出租車的合法網約服務。業界應該理性多提意見，避免議題被騎劫。理性的意見有助運輸及物流局充分吸納在建議內，亦有利諮詢工作和立法會的審議，以制訂規管點對點車輛的法律制度和執行機制。

