快評：520兩棲登陸訓練　大陸軍事懾壓

中評社快評／賴清德就職一周年當天，台灣軍方公布大陸解放軍520前夕有17機艦船在台海周邊活動，其中軍機6架次逾越“海峽中線”進入西南及東部空域。同一天，解放軍在閩南海域組織了兩棲登陸訓練，非常有針對性，是對台軍事懾壓。



據央視軍事頻道報導，解放軍陸軍第73集團軍某合成旅5月20日早上在閩南某海域，出動05式兩棲戰車進行海上駕駛和登陸訓練。央視引述第73集團軍某旅伯少璞說，“我們一直在準備。相信那天真的來臨的話，我們沒有問題”。召之即來、來之能戰、戰之必勝。



第73集團軍隸屬於東部戰區，軍部駐地福建廈門，被視為大陸解放軍對台作戰的最前線部隊。據指出，此次訓練出動的05式兩棲戰車被設計用於登陸作戰，海上時速可達40公里，即使攜帶重型武器也能高速航行，目前已部署在第73集團軍等部隊中，被視為對台作戰的“尖刀”力量。



賴清德520演說未提兩岸關係，但在媒體問答環節上堅持“台獨”分裂立場，延續“民主對抗威權”虛假敘事，又宣稱願在“對等尊嚴”前提與大陸交流合作。國台辦當天回應抨擊賴清德兩面手法，注定失敗。



台灣軍方昨天又通報，從20日早上6時至21日早上6時，解放軍共出動15架次軍機、8艘艦艇及1艘公務船在台海周邊活動。可以說，大陸一直在準備，對台軍事演訓話動一刻也沒有鬆懈。