盧煜明：世界局勢有危有機　領中大再創高峰

中大第九任校長盧煜明教授（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月21日電（記者 盧哲）香港中文大學（中大）20日舉行第九任校長盧煜明教授就職典禮。盧煜明在典禮後會傳媒表示，中大在全球局勢下“有危有機”，自己會帶領中大再創高峰。



盧煜明在典禮致辭時表示，感謝創校先賢英明領導，為中大樹立良好根基，讓大學能在堅固的基礎上穩步發展，屢創佳績。他說，中大創校至今62年，不斷開拓知識疆界，努力尋求突破，為社會帶來禆益。大學作為知識樞紐和人才搖籃，較以往更加需要對準目標，展現頑強韌力，靈活應對風浪。中大本著“結合傳統與現代，融會中國與西方”的創校使命，在迎向本地和全球挑戰的同時，矢志不渝地秉承珍貴傳統，同心同德，砥礪前行。“我定當竭盡所能，帶領這所高瞻遠矚的優秀學府奮力前進，長足發展，再創高峰。”盧煜明亦寄語年輕一代要以積極正向的態度，勇敢追夢、奮力向前、堅定實踐理想。



盧煜明在會見傳媒時表示，非常榮幸接受任命，會帶領中大再創高峰。他表示，目前正制定大學未來策略計劃，會與多個持份者成立不同小組討論大學發展，包括研究生書院的選址及經費。



對於有關注指中大本學年來自內地的教學人員有354人，佔近四成，已超越本地教員人數的情況，盧煜明在回答記者提問時表示，不擔心影響中大的國際性，強調中大在全球局勢下“有危有機”。盧煜明以自己為例說，自己就是在香港出生成長，但是具有國外的教育經歷，返回香港服務。“國際化不是看一個人之前在甚麼地方出生，我覺得是要看其教育。”很多中文大學的老師在內地出生，其後接受西方教育，能帶來不一樣的經驗，“對我們國際化是好事”。