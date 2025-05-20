國台辦回應台灣地區領導人涉兩岸關係的講話

陳斌華 中評社北京5月20日電／國務院台辦發言人陳斌華就台灣地區領導人近來多次講話中涉兩岸關係內容答記者問。



問：台灣地區領導人今天發表就職一周年講話並在講話結束後接受媒體採訪，之前其還接受了多家媒體採訪。請問國台辦對台灣地區領導人近來多次講話中涉兩岸關係內容有何評論？



答：“台獨”分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀“獨”挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。



台灣地區領導人近日的講話，一方面仍然堅持“台獨”分裂立場和“倚外謀獨”、“以武謀獨”錯誤路線，渲染“大陸威脅”，延續“民主對抗威權”虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鈎斷鏈，推進“17項因應策略”，阻撓限制兩岸交流合作；另一方面又惺惺作態，宣稱願在“對等尊嚴”的前提下，與大陸進行交流合作，企圖在“新兩國論”基礎上恢復兩岸協商對話。這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗。



不管台灣地區領導人講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉。在一個中國原則基礎上，我們願同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國統一進程的有關問題開展對話溝通，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化兩岸融合發展，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。