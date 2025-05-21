且十：賴清德在變　能變到哪裡去？

賴清德出席就職滿一週年記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社北京5月21日電（作者 且十）5月20日，賴清德上台一周年。循例，賴清德發表了一個講話。



讓人大跌眼鏡的是，在特朗普關稅戰島內“疑美論”彌漫、兩岸政治對立加劇、島內“綠”和“非綠”殺的腥風血雨之際，賴清德的講話毫無亮點，既不敢喊“脫中入北”投美、也沒有污蔑在野黨“親中買台”，講一年的成績幾乎是零，講關稅戰竟然引用“聖經”：“鐵磨鐵”，講朝野團結又要“大罷免”，賴清德的文膽們水平越來越差，賴清德的講話也越來越沒有看頭。



當然，要說亮點的話，也不全然沒有。整篇講話，除了提到“賴17條”外，幾乎沒有提到大陸、沒有講兩岸關係，有別於賴清德一年來的眾多講話，大概是這個講話的唯一特點和亮色吧。



賴清德在變。



520前，賴清德連續接受媒體訪談，說把大陸定為“境外敵對勢力”是迫不得已、說“脫中入北”是學者說的不是他的本意、說希望兩岸在對等尊嚴基礎上對話交流，甚至，5月18日在訪談節目上說“大陸是大公司、台灣是小公司，大公司要併購小公司要先開出條件”，520講話更是直接迴避了兩岸話題。一貫性格強悍的賴清德，仿佛是弱勢方在爭自己的一點利益一般。



賴清德遇到什麼了？



賴清德變得不賴清德了，大家有點不適應，但是，賴清德的變卻是巨大的外力壓迫的結果。

