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稱“從不買米” 日本農林水產大臣江藤拓辭職
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2025-05-21 09:21:09
中評社香港5月21日電／日本米價持續高企，曾發表自己從不買米，家中的米多到可以送人的農林水產大臣江藤拓表示已經辭職。他日前演講時發表“從不買米”言論，激起民眾不滿。
香港電台報導，江藤辯稱發言內容並非事實，只是為了讓演講營造氣氛。
他出席參議院委員會時就言論道歉，表示言論被誤解為與民眾脫節感到羞愧。
日本政府3月起釋放儲備米，應對供應不足引發的米價高企，但仍無法遏止米價升勢。
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