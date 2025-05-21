稱“從不買米”　日本農林水產大臣江藤拓辭職

中評社香港5月21日電／日本米價持續高企，曾發表自己從不買米，家中的米多到可以送人的農林水產大臣江藤拓表示已經辭職。他日前演講時發表“從不買米”言論，激起民眾不滿。



香港電台報導，江藤辯稱發言內容並非事實，只是為了讓演講營造氣氛。



他出席參議院委員會時就言論道歉，表示言論被誤解為與民眾脫節感到羞愧。



日本政府3月起釋放儲備米，應對供應不足引發的米價高企，但仍無法遏止米價升勢。