﻿特朗普難解俄烏困局　威脅隨時抽身

圖：俄軍無人機18日襲擊了基輔郊區的一間私人企業。＼路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月21日電／據大公報報導，當地時間19日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基分別通電話，商討俄烏停火談判等問題。特朗普在通話後表示，俄烏將立即啟動談判。普京稱，俄方將就俄烏可能達成的和平協議起草一份備忘錄。澤連斯基則強調，烏方不會在領土問題上妥協。分析指，此次通話並未釋放出談判可能取得重大突破的信號，俄烏分歧依舊明顯，而特朗普“斡旋”遲遲未見成效，試圖“抽身”的意圖愈發明顯。



俄總統助理烏沙科夫透露，普京與特朗普的通話持續了2小時5分鐘。特朗普對普京說：“弗拉基米爾，你可以隨時拿起電話，我很樂意接聽，我很樂意與你交談。”俄新社補充稱，“兩位總統都不想結束交談，都不想掛斷電話”。



普京：願起草和平備忘錄



美俄領導人都對此次通話作出積極評價。特朗普稱，此次通話“基調和氣氛都非常好”，俄羅斯和烏克蘭將立即開始停火談判，並且將直接在交火雙方之間進行，“因為他們知道其他人不知道的談判細節”。



普京稱通話“內容很豐富且相當坦率”，“非常具有建設性”。他重申對俄方最重要的是“消除這次危機的根源”，俄方將提議並準備就俄烏可能達成的和平協議起草一份備忘錄。



與此同時，外媒注意到，雙方表態存在明顯溫差。特朗普在通話後向媒體表示，自己向普京提出了會面要求，但沒有說普京是否接受。烏沙科夫則稱，通話期間，兩國元首沒有提出停火時間表，也沒有商定元首會晤的時間和地點。



分析人士指出，特朗普多次揚言“將在24小時內解決俄烏衝突”，但一直未能取得實質性進展，因此需要強調通話成果。而俄方在占據戰場優勢的情況下並不急於談判，因此表態相對謹慎。



美烏就對俄制裁意見相左



特朗普在與普京通話前後與澤連斯基分別進行了一次通話，其中後一次通話還有歐盟委員會主席馮德萊恩及部分歐洲國家領導人參加。澤連斯基在當天稍晚舉行的記者會上表示，他在與特朗普的通話中強調，烏方不會在領土問題上妥協，並要求特朗普不要在烏克蘭未參與的情況下作出有關烏克蘭的決定。