中國駐新潟總領館殉難勞工慰靈碑修繕完工

圖為中國駐新潟總領事崔為磊在中國殉難勞工慰靈碑前緬懷逝去的中國勞工。（圖片來源：主辦方提供） 中評社北京5月21日電／據新華社報導，中國駐新潟總領館18日聯合福島縣日中友協，在豬苗代町舉辦中國殉難勞工慰靈碑修繕完工暨植樹祭掃儀式。



中國駐新潟總領事崔為磊、日本國會眾議員小熊慎司、公益社團法人日中友好協會副會長橋本逸男、福島縣日中友協會長遠藤久等當地各界人士及華僑華人、留學生代表出席。



崔為磊表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中方願同日本有識之士一道，共同弘揚正確二戰史觀，改善國民情感，增進相互信任，維護好兩國關係政治基礎，推動中日關係不斷改善發展。



日方對中國殉難勞工致以深切哀悼，並表示應該尊重史實，面向未來，維護和平，決不能讓不幸的歷史重演。



豬苗代町中國殉難勞工慰靈碑建成於1970年10月，旨在告慰二戰期間在日本福島縣遇難的25名中國勞工。太平洋戰爭後期，約四萬名中國勞工被強擄到日本各地，被迫從事極其艱苦的勞役。據記載，有6830名中國勞工被奴役迫害致死。其中，約1000人在福島縣沼倉、宮下水電站建築工地被迫從事殘酷的體力勞動，25人因不堪折磨而失去寶貴生命。



