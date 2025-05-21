中方敦促美國停止將溯源問題政治化

第78屆世界衛生大會在瑞士日內瓦開幕（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據新華社報導，5月20日，針對美國在第78屆世衛大會上就溯源等問題發表不實言論，中國常駐日內瓦代表團發言人表示，美國這樣一個宣布退出世衛組織的國家，無端攻擊對世衛組織加大投入的國家，讓人大跌眼鏡。美方喪失了基本是非觀。中國對世衛組織衹有無私支持，沒有所謂不當影響。



發言人表示，新冠疫情暴發後，中方第一時間向國際社會分享疫情信息和病毒基本序列，向世衛組織以及包括美國在內的153個國家提供物資和資金支持，彰顯了中國維護全人類共同利益和福祉的擔當。中方支持世衛組織科學溯源，多次邀請世衛專家組赴華開展溯源研究，並得出“武漢實驗室洩漏極不可能”的科學結論，體現了中方在溯源問題上公開、透明的態度。



發言人指出，個別國家自身抗疫不力，卻對外栽贓抹黑，妄圖內病外治，這種將疫情問題政治化的圖謀是醜陋的，也是不可能得逞的。針對疫情期間各方對美國本土疫情存在的疑問，美國仍欠國際社會一個負責任的交代。美國應該主動同世衛組織分享早期病例數據，公開德特裡克堡及在世界各地設立的生物實驗室情況。中方敦促美方停止在溯源等問題上搞政治操弄，停止對國際組織脅迫施壓。