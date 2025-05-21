日韓代表赴美談判　汽車關稅成症結

資料圖：特朗普對進口汽車加征關稅，日韓車企首當其衝。圖為日產汽車雇員在生產線上工作。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月21日電／據大公報報導，美國總統特朗普宣布的“對等關稅”90天暫緩期已過去一半，美國與大多數傳統盟友的貿易談判卻依然未取得進展。韓國代表團將於20日至22日與美國進行第二次技術性磋商，日本計劃於23日與美國進行第三輪談判。美媒指出，日韓與美國談判陷入僵局的症結之一是汽車關稅。日本首席貿易談判代表、經濟再生擔當相赤澤亮正20日稱，日方要求美國取消關稅的立場沒有改變，日方不會倉促達成可能損害國家利益的貿易協議。



特朗普政府對進口汽車和鋼鋁產品加征25%的關稅，對日韓分別加征24%和25%的“對等關稅”，4月初宣布暫緩徵收“對等關稅”90天，但汽車關稅、鋼鋁關稅和10%的“基準關稅”仍有效。日本政府20日著手展開協調，擬派赤澤亮正23日起訪美，與美方展開第三輪關稅談判。據日媒報導，美國財政部長貝森特預計將缺席，談判對象或為美國貿易代表格裡爾等人。



韓國產業通商資源部20日表示，韓方代表團將於20日至22日在美國首都華盛頓與美國貿易代表辦公室就“對等關稅”和鋼鋁、汽車、半導體等重點品類的關稅減免問題進行第二次技術性磋商。韓美兩國負責財政和貿易事務的部長級官員4月舉行“2＋2”高級別磋商，希望在7月8日關稅暫緩期結束之前達成一攬子協議。



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赤澤亮正20日表示，美國針對汽車、汽車零部件、鋼鋁產品的關稅和“對等關稅”政策令人遺憾，日方要求美方取消關稅的立場沒有改變。他強調，日本不會倉促達成一項可能損害國家利益的貿易協議。共同社同日援引談判相關人士稱，美方迄今在談判中拒絕撤銷關稅，並堅持把日方重視的對汽車、鋼鋁加征的關稅排除在談判範圍之外；鑒於美國已同意降低對每年進口的前10萬輛英國汽車的關稅稅率，日方也在考慮接受低關稅稅率。



然而，報導指出，日本每年對美出口汽車數量多達136萬輛，是英國的13倍，無法預見美方能作出多大程度的讓步。全球資產管理公司日本股票投資主管竹內克瀰直言，他對日美汽車關稅談判幾乎不抱希望。美媒表示，受關稅影響，豐田、本田等日本主要車企2025財年預計將損失共計逾190億美元。



美方代表此前提到，汽車和大米是日本設置“市場壁壘”的領域。但日本首相石破茂領導的執政黨自民黨高度依賴日本稻農支持，石破茂強調不會為獲得更低的汽車關稅而犧牲本國農業。消息人士稱，日方或提出購買更多美國玉米和大豆、推進造船業技術合作等。