日本擬大幅提高離境稅至270港元

中評社北京5月21日電／據大公報援引日本《產經新聞》報導：日本首相石破茂在當地時間19日的參議院預算委員會上表示，當局正考慮調高現時每人1000日圓（約54港元）的離境稅至5000日圓（約270港元），以應對疫情後觀光客暴增導致的“過度旅遊”問題。



日本在2019年首度實施“國際觀光旅客稅”制度，針對所有不分國籍、從日本出境的旅客收取“離境稅”。目前從日本乘飛機或船出境，不論是當地人還是外地旅客，一律徵收1000日圓（約54港元）。首相石破茂表示，考慮調高至5000日圓（約270港元）。他稱，政府有義務向日本納稅人提供適當補償，有關稅收將用於解決觀光帶來的公害問題，以及地方的旅遊宣傳。



報導指，此政策若實施，預計相關稅收收入將從現年490億日圓（約27億港元）大幅增至2500億日圓（約135億港元），日本當局將用於強化旅遊區基礎建設與公共設施。



2023年日本外國遊客數量突破3687萬人，創下歷史新高。隨著近年遊客數量增加，日本許多景點出現了過度旅遊等亂象，主要集中在東京、名古屋、大阪等三大都市圈，住宿量占比達日本全國七成。石破茂強調，調漲旨在明確“使用者付費”原則，但對日本國民是否同幅加稅仍持保留態度，需進一步討論。