內企在港集資　港IPO額居世界第二

寧德時代昨日在港交所敲鑼上市。該股全日高開高走，收報306.2元，較招股價大漲16.43%。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據香港文匯報報道，內地電動車電池龍頭寧德時代（3750）昨日在港掛牌，股價大升16.43%，並為港股市場帶來多一隻市值逾萬億元的巨型企業。財政司司長陳茂波表示，寧德時代成功在港上市，反映企業和投資者對港股市場的信心，亦反映內地企業通過香港加速全球戰略布局成為趨勢。港交所行政總裁陳翊庭亦透露，今年來港交所集資成績非常鼓舞，收到的新股上市申請近100隻，正在審理的更有150隻，當中10億美元以上集資額的有不少，甚至不乏龍頭企業，寧德時代上市令香港在全球IPO額排名升上第二。



陳茂波昨在上市儀式致辭時表示，寧德時代在港上市，是今年以來全球最大新股集資個案，瞬即成為全球市場的焦點，也反映企業和投資者對港股市場的信心。至於近日港股及港匯表現強勢，亦帶動新股市場的正面預期。他稱，特區政府及相關機構將持續努力，吸引更多內地及全球優質產業和企業來港上市、發展及營運，鞏固提升香港“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色和功能，增強香港“金融”和“創科”兩個重要經濟引擎的動力，加速推動香港的高質量發展。



“香港集資以支持國際業務拓展”



陳茂波表示，當前地緣政治紛繁複雜，各地資金積極作多元化配置時，內地及其他地區企業利用香港這個上市平台，集資壯大發展，正是合適之時。寧德集資所得主要用於支持匈牙利工廠項目，他相信這種透過“香港集資以支持國際業務拓展”的模式，將是未來內地企業出海發展的態勢，也標誌著香港以自身所長、服務國家發展戰略的新裡程。



陳茂波昨日還在社交媒體上補充，“科技創新、金融賦能”，是當局鞏固和提升香港國際金融中心，以及加速發展香港成為國際創科中心的核心邏輯。隨著更多科技企業來港上市，香港資本市場正在發揮更大作用，賦能創科發展。陳茂波在今年的財政預算案中提出，港交所將設立“科企專線”，便利特專科技企業及生物科技企業上市的前期準備工作，以加速它們的上市進程。