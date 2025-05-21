美發布“金穹”導彈防禦系統發展規劃

中評社北京5月21日電／據新華社報導，美國總統特朗普20日下午在白宮發布了名為“金穹”的天基導彈防禦系統的發展規劃，稱該系統計劃在3年內“全面運轉”。



特朗普說，“金穹”將與美國現有的導彈防禦能力整合，一旦完全建成，將能夠攔截從世界其他地方甚至太空發射的導彈，整個系統將耗資約1750億美元，其中首筆250億美元啟動資金將在國會審議中的下一財年預算裡安排。他還表示，希望在其任期結束前完成該工程。



天基導彈防禦系統是建立於太空軌道的導彈防禦體系，其概念早在冷戰時期便已提出，並落地為里根時期的“星球大戰”計劃。儘管“星球大戰”計劃早已因技術原因被放棄，但特朗普今年1月上台一周後便簽署行政令要求建造美國“鐵穹”防禦體系，美國防部2月將該系統更名為“金穹”，有媒體稱之為“星球大戰2.0”計劃。



該計劃的核心是建立一個由數千顆小型衛星組成的衛星群，這些衛星主要包括導彈探測衛星和導彈摧毀衛星，前者負責定位導彈和載具，後者負責攔截並摧毀導彈。



“金穹”系統遭到眾多美國媒體和專家質疑，認為它在技術研發和資金安排上都面臨嚴峻挑戰，特朗普設定的時間表進一步增加了項目的實施難度。專家警告說，“金穹”系統將進一步加劇太空軍備競賽。