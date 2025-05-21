紐約股市三大股指20日下跌

中評社北京5月21日電／據新華社報導，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌114.83點，收於42677.24點，跌幅為0.27%；標準普爾500種股票指數下跌23.14點，收於5940.46點，跌幅為0.39%；納斯達克綜合指數下跌72.75點，收於19142.71點，跌幅為0.38%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊八跌三漲。能源板塊和通信服務板塊分別以0.99%和0.77%的跌幅領跌，公用事業板塊和醫療板塊分別以0.29%和0.27%的漲幅領漲。