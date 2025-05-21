李書磊率中共代表團訪問埃及

中評社北京5月21日電／據新華社報導，應埃及祖國未來黨邀請，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊率中共代表團於5月17日至20日訪埃，分別會見埃眾議長賈巴利，總理馬德布利，祖國未來黨領導人、眾議院第一副議長薩阿德丁，出席中埃文明交流座談會，並會見阿盟秘書長蓋特。



李書磊表示，中埃都是文明古國，兩國人民友誼源遠流長。在習近平主席和塞西總統戰略引領下，中埃全面戰略夥伴關係蓬勃發展。中方願同埃方一道，落實好兩國元首重要共識，鞏固高水平政治互信，促進高質量務實合作，密切國際和地區事務協作，深化文化、旅遊、媒體、出版、智庫等合作，打造文明交流互鑒的典範，構建面向新時代的中埃命運共同體。中方願同阿盟攜手弘揚中阿友好精神，持續推動中阿關係跨越式發展。



埃方表示，中國是埃及和非洲國家最真誠的朋友和夥伴，感謝中方長期以來提供的各種寶貴支持。埃方恪守一個中國原則，堅定支持中國實現國家完全統一，願同中方加強發展戰略對接，拓展基建、新能源、高科技等領域務實合作，密切文明對話和人文交流，加強多邊協調配合，造福兩國和兩國人民，維護發展中國家共同利益。



蓋特表示，阿盟願發揮積極作用，為成功舉辦第二屆中阿峰會、推動構建阿中命運共同體作出貢獻。