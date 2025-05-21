國家疾控局有關負責人答記者問

第78屆世界衛生大會在瑞士日內瓦開幕（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據新華社報導，當地時間5月20日，在瑞士日內瓦舉行的第78屆世界衛生大會審議通過《世界衛生組織大流行協定》。



《大流行協定》通過對全球公共衛生治理有何意義？中國在《大流行協定》談判中發揮了什麼作用？新華社記者採訪深入參與《大流行協定》草案起草與談判工作的中國國家疾病預防控制局應急處置司司長胡光，解讀中方行動和立場。



保護全世界人民健康的莊嚴承諾



問：《大流行協定》通過對全球公共衛生治理有何意義？



答：制定《大流行協定》是新冠大流行後全球衛生安全治理改革的重要舉措。世界各國希望借此改善全球衛生健康治理，推動解決新冠疫情期間世界各國和世界衛生組織應對乏力等問題，提升全球預防、防範和應對下一個傳染病大流行的能力。《大流行協定》提出建立一系列新的工作平台和機制，旨在全面改革現有大流行監測、防範和應對體系，促進大流行相關衛生產品的研發與分享，調整大流行相關衛生產品的生產、分配秩序，進一步完善全球公共衛生治理體系，著力解決當前國際衛生發展的公平性挑戰。



經過三年多的密集談判，各成員國就《大流行協定》草案達成一致。這是保護全世界人民健康的莊嚴承諾，也是對多邊治理機制強有力的支持。



完善全球衛生健康治理 展現中國負責任大國形象