寧德時代首掛漲16%　競爭優勢獲外資認可

寧德時代首日掛牌高開逾一成。（圖片來源：港交所網頁） 中評社北京5月21日電／據大公報報導，全球動力電池龍頭寧德時代（03750）昨天首日掛牌，收市價較上市價高16.4%，每手賬面賺4320元，成交82.8億元。寧德時代創始人兼董事長曾毓群出席上市儀式並致辭，稱港股上市意味著公司更廣泛融入全球資本市場，亦是公司推動全球零碳經濟的新起點。財政司司長陳茂波表示，寧德時代成功上市，反映企業和投資者對香港股票市場的信心。



昨日上午9點舉行的寧德時代上市儀式可謂“人擠人”，敲響上市銅鑼後“寧王”股價立刻上漲超一成，引發現場眾人歡呼。寧德時代首日掛牌高開12.5%，盤中升幅一度擴大至18.4%，最高見311.4元，午後升幅收窄，但收市仍有16.4%漲幅，報306.2元。



寧德時代A股（300750）昨日漲1.15%至263元人民幣（約285.63港元），意味著H股較A股溢價7.2%。分析認為，H股價格高於A股的原因，是在於外資投資H股的便利度高於投資A股，市場供求關係所致。恒睿天澤總經理莫小城相信，這亦可體現外資對寧德時代全球化能力和長期競爭優勢的認可。



陳茂波：資金對港股有信心



作為今年以來全球最大規模新股，寧德時代受到各方廣泛關注。陳茂波表示，寧德時代成功上市有兩個重要意義，其一是反映了企業和投資者對香港股票市場的信心。他指出，今年以來，港股的出色表現和港元的強勢，蓬勃了市場的氛圍，為新股市場提供了正面的預期，寧德時代的上市，把這些正面因素結合得更為突出。



陳茂波相信，寧德時代掛牌能進一步提升港股的流動性，促進市場結構的優化。他表示，在目前地緣政治紛繁複雜、各地資金積極作多元化配置的時候，內地和其他地方企業利用香港這個平台上市集資、壯大發展，正值其時。



第二個重要意義，是在於內地企業通過香港加速全球戰略布局。陳茂波表示，寧德時代作為全球新能源產業鏈的龍頭，這次集資所得資金約90%將用於匈牙利工廠項目的建設，這種“香港集資以支持國際拓展”的模式，在未來會成為內地企業出海的發展態勢，也標誌著香港以自身所長、服務國家發展戰略的新里程。



陳茂波提到，寧德時代已在港設立國際總部和科研中心，把籌融資、國際業務管理、創新人才和研發都匯聚在香港，充分發揮香港國際化和內聯外通的優勢，把業務發展推上新的台階。