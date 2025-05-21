龍頭企業上市　港股吸引力增

有“藥中茅台”之稱的恒瑞醫藥，市值逾3000億元人民幣，本周五將在港掛牌上市。（大公報） 中評社香港5月21日電／包括全球最大新能源車電池生產商寧德時代及有“藥中茅台”之稱的恒瑞醫藥等內地行業龍頭企業相繼在港上市，凸顯香港作為內企走向國際的橋梁角色及全球重要融資中心的地位，有利進一步提升港股在全球市場的吸引力。



大公報報導，特朗普關稅政策自吃苦果，衝擊金融及經濟，損害美國的信用，結果全面失去最高三A信貸評級，預期美國將掀起更猛烈的股匯債拋售潮，資金轉投其他資產，其中人民幣資產是理想投資之選。事實上，市值八成為中資股的港股，表現持續優於全球，今年來累積升幅18%，遠遠跑贏MSCI環球股市指數約5%升幅，為境內外投資者提供可觀回報，預期更多資金流入香港。



爭奪IPO一哥 彰顯融資地位



其實，港股市場在全球的吸引力不斷增強，持續匯聚大量內外資金，比亞迪及小米成功配股集資近千億元，反映港股市場具有寬闊的深廣度，展現出作為全球重要融資中心的地位及實力。值得留意的是，今年來A股在港上市意欲大增，約有50間A股公司計劃以“A＋H”模式上市，其中不乏千億以至萬億元級市值的行業龍頭企業，例如全球最大的新能源車電池生產商寧德時代在港招股集資350多億元，為今年全球最大規模新股集資活動，令香港有機會登上今年新股上市集資（IPO）最多的寶座，迄今集資額已超逾600億元，位列全球第二位。



事實上，中國創新發展推動技術突破及產業升級，中國製造的品牌在全球逐步打響名堂，是時候加速走出去，面向國際市場。內企在港上市，成為走向世界的重要戰略部署，港股發揮助力內企走出去的橋梁角色，毫無疑問持續成為內企在國際市場上市的首選地。



繼市值逾萬億元的寧德時代昨日上市之後，還有很多內地行業龍頭企業在港上市，例如有“藥中茅台”之稱的恒瑞醫藥，市值逾3000億元人民幣，亦將在本周五掛牌，其創新藥研發能力吸引主權基金等長線基金認購。此外，海天味業、東鵬飲料、賽力斯、三一重工、藍思科技、三花智控等市值規模1000至2000億元人民幣的A股陸續會在港上市，預期今年下半年香港IPO市場保持活躍，今年有力爭奪全球一哥地位，彰顯融資中心地位。

