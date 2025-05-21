台商台青扎根汕頭　共繪融合發展“同心圓”

汕頭市台商投資企業協會會長、汕頭市萬達康科技有限公司總經理謝志偉在汕創業。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京5月21日電／據中國台灣網報導，汕頭是廣東省距離台灣最近的城市、台灣同胞的主要祖居地和台商最早投資大陸的區域之一，這片承載著濃厚的文化底蘊與活力的土地，正成為越來越多台灣青年逐夢的熱土。他們跨越海峽，或扎根創業、或探索文化、或求學深造，在汕頭書寫著兩岸交流的生動故事。



台商台青書寫創業故事



汕頭的創業環境與政策支持，為台商台青提供了逐夢的沃土。多年來，汕頭市台商投資企業協會會長、汕頭市萬達康科技有限公司總經理謝志偉在這裡書寫創業故事，並將企業的發展足跡遍布世界各地。走進謝志偉在萬達康的辦公室，可以看到整面墻的專利證書，足見他對科研創新的重視程度。萬達康主要從事健身器材的研發、生產和銷售，擁有世界專利208項，自研產品連續十年榮獲台北國際健身展最佳設計獎、德國紅點最佳設計獎等，健身產品面向全球市場，銷往80餘個國家。謝志偉會長說起自家的產品，滔滔不絕，並親自示範新款的健身器材。謝志偉會長說：“我是一名扎根汕頭的台商。近兩年，我們企業積極向外發展，正在努力開拓中東等海外市場。”



汕頭市台商投資企業協會自1991年5月成立，是全國最早成立台商協會的城市之一。協會目前有70多名會員，涵蓋了多個行業和領域。在謝志偉會長的帶領下，協會發揮好橋梁紐帶作用，積極引領台胞台商參與汕頭“工業立市、產業強市”戰略，聚焦產業轉型升級，引導台企加大研發投入，融入“三新兩特一大”產業布局；促進台灣與汕頭在經貿、產業等方面深入交流、密切往來，深化產業合作項目對接，推動更多台商台青參與汕頭的建設和發展。謝志偉會長認為，汕頭擁有良好的投資環境和豐富的文化底蘊，相信在政府支持和台商協會的幫助下，大家都能在這裡實現創業夢想，非常歡迎更多台商和台灣青年來汕頭交流發展。



促進兩岸文化交流



清華大學公共管理學院博士後、汕頭大學法學院行政管理專業副教授賴鈺麟是一名在汕頭工作、生活了十多年的台灣教師。近年來，他帶領學生開展潮汕善堂和僑鄉文化的研究，加深對潮汕的歷史文化瞭解。去年，台灣雲林高校組成的參訪團到汕大開展學術文化交流，賴鈺麟副教授用閩南話介紹汕頭高校、潮汕的風土人情，讓來訪的台灣學生倍感親切。