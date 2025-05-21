搭建兩岸醫學交流橋梁　共繪醫學人文新藍圖

中評社北京5月21日電／據中國台灣網報導，為深化兩岸醫學領域交流合作，促進醫學人文理念創新發展，由青島濱海學院及附屬醫院主辦的“溝通交流合作—醫學人文新視界”2025年魯台醫學教育合作交流大會，於2025年5月19日在青島開幕。此次活動以多元形式匯聚兩岸醫學人才，推動產學研深度融合，助力魯台醫學事業協同發展。



多方聯動，匯聚兩岸醫學力量



活動匯聚高校、醫療機構及企業多方資源，邀請兩岸醫學專業教師、學生及生物醫藥行業從業者100餘人參與，其中台灣代表近60人。兩岸參會人員圍繞醫學人文、教育合作、產業發展等議題展開深度交流，搭建兩岸醫學領域高層次對話平台。



三大板塊，構建多元交流場景



（一）學術研討：共探醫學人文前沿



活動設置主題報告與兩大分論壇。主題報告聚焦“醫學人文的內涵與發展”，深入剖析行業趨勢；分論壇分別圍繞“醫學倫理與患者權益”、“醫學職業精神”展開研討，結合理論與實踐，推動兩岸醫學理念碰撞與融合。

（二）產學研對接：激活產業合作動能



依托青島海洋生物醫藥產業優勢，活動將組織兩岸醫學領域產學研對接，聚焦精準醫療、智慧康養等前沿領域，探索技術創新、成果轉化的合作路徑，推動兩岸醫學產業協同升級。



（三）實地參訪：深化教育醫療互鑒



與會代表將參觀青島濱海學院及附屬醫院、青島大學醫學院及附屬醫院，開展教育教學與臨床實踐經驗交流；走訪華大基因北方中心、明月海藻科技館等特色機構，感受科技創新與醫學應用的深度融合。