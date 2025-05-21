博物館講解難題如何破

在遼寧省博物館敦煌文化特展上，來自沈陽市渾南區第二小學的小學生為參觀者進行講解。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據光明日報報導，陝西歷史博物館，講解員生動地描述鎏金舞馬銜杯紋銀壺所展現的祝壽盛景，冰冷的銀器仿佛有了溫度；雲南省博物館，借由西漢四牛鎏金騎士銅貯貝器，“雲端講解”生動還原了古滇族貿易往來的故事，千年前的銅器變身成了親切的“存錢罐”……



俗話說，三分游，七分講。在“博物館熱”不斷攀升的當下，越來越多的觀眾走進博物館。他們不願走馬觀花、匆匆打卡，而是從“看熱鬧”到“品門道”，想瞭解文物所蘊含的歷史記憶，深入感受文博魅力。然而，當前博物館講解服務存在明顯短板。受人力、經費限制，部分場館僅提供機械的語音導覽，內容刻板晦澀；臨時講解員隊伍中，因專業儲備不足導致講解錯漏頻出的情況屢見不鮮。



如何打造兼具深度與溫度的講解服務，讓文物真正“開口說話”，已成為博物館行業亟待破解的時代課題。日前，記者走訪全國多地的博物館，與博物館工作者、觀眾展開對話，探尋打破文物與觀眾之間隔閡的“金鑰匙”。



多種方式緩解“講解荒”



“沒有講解，逛博物館就少了靈魂，效果大打折扣。”從雲南特意來中國國家博物館參觀“古代中國”基本陳列的遊客小楊說出了不少觀眾的心聲。講解是連接古今的橋梁，為觀眾打開歷史之門，讓博物館成為跨時空的文明對話廳。



隨著“文博熱”持續升溫，博物館講解服務供需矛盾漸漸浮出水面。廣東省博物館教育中心副主任王亞楠介紹，2024年，廣東省博物館教育中心20餘位專職講解員共提供了1826小時講解，開展了609場教育活動，參與人數達76.1萬人次之多。然而，這些數據和當年該館參觀達322.2萬人次相比，仍不到四分之一，現有的講解服務難以滿足全部觀眾的需求。



放眼全國，廣東省博物館的困境具有普遍性。“博物館專業講解人才缺乏、人員流動性大，尤其是熱門館，難以滿足日均數千乃至數萬觀眾的需求，預約難、排隊久成為常態。”復旦大學文物與博物館學系教授杜曉帆說。



為解決這一矛盾，越來越多的博物館採用“專職＋志願者”的模式，吸收熱愛博物館事業的大中小學學生及退休人員，既給予這些文博“發燒友”展示自我的舞台，又緩解了觀眾對講解的旺盛需求，可謂一舉兩得。