江蘇高郵：嚴查嚴治違規收送禮品禮金問題

江蘇省高郵市紀委監委深入開展違規收送禮品禮金問題專項治理，通過明察暗訪、大數據篩查等方式深挖隱形變異問題線索，推動作風建設常態化長效化。圖為近日，該市紀檢監察幹部走訪瞭解黨政部門是否存在公款購買煙酒產品情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，違規收送禮品禮金是典型的違反中央八項規定精神問題，看似“小事”，實則破壞紀律規矩，往往成為滋生腐敗的溫床。黨的十八大以來，糾治違規收送禮品禮金作為落實中央八項規定精神的重要內容，取得了哪些成效？現實中，違規收送禮品禮金問題有哪些主要類型？違反哪些紀法規定？如何綜合施策、系統治理違規收送禮品禮金問題？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



黨的十八大以來，糾治違規收送禮品禮金問題作為落實中央八項規定精神的重要內容，取得了哪些成效？



朱玉明：黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把糾治違規收送禮品禮金問題作為落實中央八項規定精神的重要內容，堅持一個問題一個問題解決，什麼問題突出就重點糾治什麼問題，從嚴禁公務接待活動贈送禮品，到修訂紀律處分條例規制黨員幹部違規收送禮品禮金行為，再到堅持風腐同查同治，不斷織密扎牢制度籠子，取得顯著成效。



2012年12月，中共中央政治局會議審議通過了中央八項規定，在此時間節點之後黨員幹部、公職人員違規收送禮品禮金的行為應定性為違反中央八項規定精神。之後，黨中央、國務院和中央紀委、中央有關部門陸續出台了一系列制度規定。2013年9月，中央紀委、中央黨的群眾路線教育實踐活動領導小組印發《關於落實中央八項規定精神堅決刹住中秋國慶期間公款送禮等不正之風的通知》，嚴禁用公款送月餅送節禮。2013年10月，中央紀委印發《關於嚴禁公款購買印制寄送賀年卡等物品的通知》，深入落實中央八項規定精神，堅決反對“四風”，明確嚴禁用公款購買、印制、郵寄、贈送賀年卡、明信片、年歷等物品。2013年11月，中央紀委印發《關於嚴禁元旦春節期間公款購買贈送煙花爆竹等年貨節禮的通知》，明確提出嚴禁用公款購買贈送煙花爆竹、煙酒、花卉、食品等年貨節禮。



堅持與時俱進調整糾治重點。2020年1月，中央紀委國家監委將違反中央八項規定精神數據統計指標中原統計項“違規收送禮品禮金”更名為“違規收送名貴特產和禮品禮金”，並細化為“違規收送名貴特產類禮品”和“違規收送禮金和其他禮品”兩個子統計項，進一步推動解決利用名貴特產謀取私利問題。2020年6月頒布的《中華人民共和國公職人員政務處分法》第三十四條對收受可能影響公正行使公權力的禮品、禮金、有價證券等財物的違法問題進行明確。2023年12月，新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》增加了關於“以講課費、課題費、咨詢費等名義變相送禮”的情形，並明確了處分檔次，等等。一系列制度規定，為嚴禁違規收送禮品禮金劃出了“硬杠杠”。



王穀：黨的十八大以來黨中央持續深入糾治違規收送禮品禮金問題，取得了顯著成效。