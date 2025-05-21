人行LPR降10基點　紓銀行淨息差壓力

中評社香港5月21日電／大公網報導，LPR（貸款市場報價利率）迎來年內首次調整。中國人民銀行（下稱，人行）周二（5月20日）發布的五月1年和5年期以上LPR分別報3%、3.5%，均較前值下降10個基點。同日，工行、農行、中銀、建行、交行和郵儲銀行均下調人民幣存款利率，最大降幅25個基點。分析稱，LPR下行可紓解銀行淨息差壓力，進一步降低新增購房和存量房貸成本，穩定房地產市場預期，降低居民提前償債意願，邊際促進居民消費購買力，而相關銀行下調存款利率，有助於保持息差基本穩定，提升穩健發展能力，預計6月政策利率（7天期逆回購）仍有望下調10基點。



招聯首席研究員董希淼指出，LPR由7天期逆回購操作利率加點而來，鑒於5月8日政策利率已下調10個基點，本月LPR下降符合預期，可繼續推動社會綜合融資成本下降，進一步激發有效融資需求，提振消費、擴大內需。隨著LPR的下降，叠加公積金貸款利率的下調，居民住房消費支出將進一步降低，這有助於提振居民消費意願和能力。



利率定價勿內卷競爭



華福證券研究所副所長、首席宏觀及非銀地產分析師秦泰表示，人行月初已宣布下調政策利率10個基點至1.4%，本月1年和5年期以上LPR同等幅度的下行符合預期。此次調整有望進一步降低新增購房和存量房貸成本，穩定房地產市場預期，並在降低居民提前償債意願的同時，邊際促進居民消費購買力。



上海中原地產市場分析師盧文曦認為，本月LPR的下行可視為市場預期的兌現，有助於提振樓市信心，體現了金融管理部門對房地產市場的呵護，“對購房者而言，LPR下行直接降低了置業總成本”。他並指，儘管LPR僅下行10個基點，但按100萬元（人民幣，下同）房貸、30年等額本息還款估算，每月可節省50元左右，其整體累積效應較為明顯。



“LPR下降並不直接意味著新增房貸利率一定下降。”董希淼提醒，房貸實際利率由LPR與加點組成，其中，加點可以是正，亦可為負。加點是各家銀行依據自身資產負債、資金成本、市場競爭等因素綜合考量，各家銀行不一定完全一致。他舉例說，廣州地區銀行加點從“減60個基點”調整為“減50個基點”，旨在令房貸實際利率維持3%以上。無論個人消費貸抑或房貸，都督促機構不要“內卷式競爭”，保持合理定價水平，年利率一般不低於3%，此舉有助於維護正常市場秩序，利於銀行保持息差基本穩定。



六大行存息同步調降



記者留意到，周二國有六大行均宣布，下調人民幣存款利率，最大降幅25個基點。以工行為例，其活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取三月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年和五年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3%。



董希淼留意到，近年來存款利率延續降勢，但不同商業銀行因市場競爭、客戶定位、負債結構等因素存在差異，其存款利率調整的節奏、幅度各有不同。通常存款利率下調沿著“大型商業銀行、股份制商業銀行、中小銀行”的路徑傳導。部分銀行調整大額存單、定期存款、協定存款等產品發行計劃，以及下架智能通知存款產品，旨在降低存款利率，中小銀行受品牌形象等因素影響，吸收存款能力相對較弱，以往普遍以較高利率吸引客戶，因此利率下調空間更大。



董希淼又指，下調存款利率、壓降負債成本，有助於銀行保持息差基本穩定，提升其穩健發展能力。隨著存款利率的走低，以及居民預期的改善，資本市場、理財市場的吸引力或續增強。未來在推動社會綜合融資成本穩中有降背景下，商業銀行息差收窄壓力依然較大，預計將繼續下調存款利率，以進一步壓降資金成本，減緩息差縮窄壓力。他建議，除下調存款利率外，商業銀行還應減少對存款的利息補貼，以及利息之外的費用，持續壓降存款隱性成本。

