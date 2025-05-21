幫親屬偽造職工身份參保騙取養老金如何定性

國家工作人員林某某利用職務便利，安排下屬偽造資料幫助妻子陶某某辦理提前退休並領取養老金，認定該行為構成貪污。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，國家工作人員林某某利用職務便利，安排下屬偽造資料幫助妻子陶某某辦理提前退休並領取養老金，認定該行為構成貪污，是基於哪些考量？B縣農業開發公司為陶某某繳納的參保費用，是否計入林某某貪污數額？我們特邀相關單位工作人員予以解析。



基本案情：



林某某，曾任A市B縣環保局黨組成員、副局長；B縣市政園林局黨組書記、副局長；B縣農業開發公司董事長等職務。



違反廉潔紀律。2013年4月，工程老板敬某某資金緊缺，找時任B縣市政園林局黨組書記、副局長林某某提出借款80萬元，並表示按月利率2%支付利息（與當地民間借貸通常利率相當，且未高於敬某某向其他人借款的利率），同時，約定借款時先從本金中扣除一年利息19.2萬元（俗稱“砍頭息”）。林某某考慮到敬某某承包的市政園林局發包工程尾款尚未結清，不擔心借款收不回，便將60.5萬元（已扣除19.2萬元“砍頭息”及此前敬某某向其借的0.3萬元）通過銀行賬戶分兩筆轉給敬某某。2015年4月9日，林某某收回借款本息99.58萬元，共獲利38.78萬元。



違反財經法律法規，私設“小金庫”。2016年初，時任B縣農業開發公司工程部部長袁某按照公司董事長林某某安排，在某尚未驗收的工程項目中與林某某妻弟媳王某某虛構工程勞務承包合同，套取19.63萬元。套取資金後，林某某將其中5.1萬元用於違規發放職工春節過節費，其餘用於報銷該公司不能正常報銷的費用。公司出納陶某甲負責上述資金的支出管理，資金使用完後陶某甲將記賬資料交給林某某確認後予以銷毀。



貪污罪。2017年10月，林某某妻子陶某某（無業，另案處理）考慮到自己以個人身份繳納社保已滿15年，而按照規定，個人參保在55歲才能領取養老金，於是便想掛靠企業單位參保，以便能在50歲辦理退休、提前享受退休待遇。基於此，陶某某便與林某某商量能否掛靠B縣農業開發公司提前辦理退休，林某某聽後表示同意，並利用擔任該公司董事長的職務便利，在明知陶某某不符合提前退休條件的情況下，安排時任公司辦公室主任李某某（另案處理）虛構勞動關係，為陶某某以該公司職工身份辦理退休事宜。手續辦理過程中，李某某按林某某的安排，偽造B縣農業開發公司與陶某某的《勞動合同書》，經林某某本人簽字後加蓋公司合同專用章，陶某某憑該合同在B縣人力資源和社會保障局進行勞動合同鑒證。完成鑒證後，陶某某順利以B縣農業開發公司職工身份參保，當年度公司為其繳納職工養老保險、工傷保險、失業保險、醫療保險共計7649.76元。其間，陶某某從未在B縣農業開發公司上班，也未向公司補繳為其繳納的社保費用。