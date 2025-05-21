歐盟將啟動審查《歐盟－以色列聯繫國協議》

5月20日，在比利時布魯塞爾，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在新聞發布會上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據新華社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯20日表示，歐盟將援引《歐盟－以色列聯繫國協議》中有關人權的第二條款，啟動對該協議的審查。



卡拉斯在當天歐盟外長會後舉行的新聞發布會上說，歐盟成員國外長對中東局勢進行了深入討論。當前的加沙地帶局勢堪稱災難。絕大多數外長贊成對《歐盟－以色列聯繫國協議》進行審查。



卡拉斯說，以色列允許進入加沙地帶的援助“杯水車薪”，必須允許援助物資“立即、大規模、不受阻礙地”進入加沙地帶，這是當務之急。目前的首要任務是拯救生命。



就制裁約旦河西岸以色列“極端主義”定居者問題，卡拉斯表示，歐盟已討論相關措施，但被某一成員國阻撓。她未透露是哪一個成員國。



歐盟與以色列於2000年簽訂《歐盟－以色列聯繫國協議》，旨在為歐盟與以色列之間的政治對話和經濟合作提供法律和體制框架。



近期，以色列擴大了在加沙地帶的軍事行動。根據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門19日發布的數據，自3月18日以來，以色列對加沙地帶多地發動襲擊，已造成至少3340人死亡、9357人受傷。