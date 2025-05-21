敘利亞衝突頻發　和平重建前路艱難

3月25日，在敘利亞德拉省西部，民眾躲避襲擊逃離家園。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據新華社報導，去年12月政局劇變後，敘利亞安全局勢仍不穩定，襲擊頻發。治理體系崩潰、經濟發展困難、宗派矛盾與外部干預難以擺脫等挑戰，讓敘利亞的和平前景充滿不確定性。



多地衝突再起



敘利亞多地近日頻遭襲擊。據敘利亞媒體5月18日報導，敘東部代爾祖爾省當天發生一起汽車炸彈襲擊事件，造成3名安全人員死亡。5月3日，敘首都大馬士革附近地區、中部哈馬省、南部德拉省等遭到以色列空襲，至少4人受傷。



值得一提的是，今年3月齋月期間，敘利亞烽火四起。在西部，新政權安全部隊與效忠前政權的武裝人員發生大規模暴力衝突，敘利亞安全部隊與黎巴嫩軍隊短暫交火；在南部德魯茲人聚居區，安全部隊與地方武裝人員發生摩擦；在東北部地區，土耳其及其支持的“敘利亞國民軍”與敘利亞庫爾德武裝“人民保護部隊”主導的“敘利亞民主力量”衝突持續。與此同時，以軍空襲了大馬士革、東部巴爾米拉、中部霍姆斯等多個地區。



其中，敘利亞西部沿海地區的暴力衝突尤為激烈，拉塔基亞省和塔爾圖斯省的大規模暴力衝突導致逾千人死亡。這兩個省份是敘利亞阿拉維派聚居區，是同屬這一派別的阿薩德家族發跡地和大本營，大量前政權官員和軍人出身於此。



西部地區衝突爆發後不久，敘利亞新政權與“敘利亞民主力量”領導人簽署協議，同意將該組織及其實際控制的敘東北部地區所有民事和軍事機構整合到敘利亞國家治理框架內，雙方還同意在敘利亞全境實現停火。隨後，敘利亞德魯茲派也與新政權簽署了類似的停火協議。然而，外界普遍認為，這些協議能否得到切實履行仍有待觀察，敘利亞的和平前景依然充滿變數。

