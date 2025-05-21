520浪漫　200多名兩岸青年共敘情誼

中評社北京5月21日電／據中國台灣網報導，共話520，牽手兩岸情！“520”是什麼意思？很多人都懂！不過今天，“520”在廈門市湖里區有了新的寓意——“5”指的是來自五湖四海的青年同心，“2”指的是兩岸融合發展共贏，“0”就是兩岸青年心靈相通。



在這個特殊的日子里，海峽兩岸200多名青年相聚在特區發祥地－－－－湖里，登上仙岳山，在土地公和月老的見證下，共同參與海峽兩岸七夕牽手會之“相識5.20 緣聚湖里情”廈門市湖里區聯誼交友活動，以愛為名，以情為橋，共同譜寫這場跨越海峽的青春華章。



在承載著兩岸共同民間信仰的仙岳山土地公廟前，月老為青年們牽起紅線，兩岸青年相聚在此，共同祈福未來的幸福生活。活動現場，“跨越海峽入情緣”“穿越盛世探佳人”“你情我願促相識”……各個環節精心設置，充滿驚喜與浪漫。青年們在活動中浪漫邂逅，通過互動遊戲增進瞭解，展示才藝彰顯風采，體驗文化增進交流。現場還有網紅媒婆熱情說媒，帥哥靚女們在歡樂的氛圍中現場“配對”成功，為這個特別的日子增添了更多美好回憶。



在擊鼓傳花環節，台青王雅慶幸運地接到大紅花。她微笑著說：“我希望自己和未來另一半性格合拍，相處時充滿歡聲笑語。”在廈門學習、工作六七年的王雅慶，一直受到媽媽的“催促”。“媽媽經常勸我多參加這類活動。我也希望能在這次活動中結下一段美好緣分，今後在湖里安家，開啟嶄新的幸福生活。”



情系湖里，是血脈相融的千年守候。廈門市湖里區是台胞幸福生活的溫馨家園，同樣也是兩岸青年創業就業的沃土。全區台胞台商超萬人，擁有13家台青創業就業基地，近2000餘名懷揣著夢想的台灣青年在此創業就業。



主辦方表示，為在湖里區幹事創業的兩岸單身青年傾情打造這一交友盛會，旨在搭建一座促進心靈相通、情感相融的愛心之橋，助力青年們拓展社交圈，加深彼此間的瞭解與信任，邂逅美好愛情，開啟幸福生活新篇。



值得一提的是，“台青產品進社區”品牌活動也走進這裡。40個台青市集攤位，讓大家在鳳梨酥的香甜和文創產品的精美中度過歡樂時光。牽手成功的兩岸青年們也共同啟程前往龍岩市連城縣，在冠豸山的山水之間加深瞭解，共同暢游祖國的大好河山，一起感受“兩岸一家親”的濃濃情意！