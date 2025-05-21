以舊換新釋放“乘數效應”

中評社北京5月21日電／據人民日報報導，今年以來，各地各部門深入推進消費品以舊換新加力擴圍，取得明顯成效。商務部近日公布的數據顯示，自消費品以舊換新政策實施以來，已有超過1.2億人次享受到了補貼優惠，帶動銷售額超過7200億元。優化流程、擴大範圍、完善配套，消費品以舊換新換出了消費新場景、發展新動能、綠色可循環，在穩增長、促轉型、惠民生等方面釋放“乘數效應”。



一季度拉動社零總額增速1.6個百分點



“用完國補再享優惠，真的太划算了。”近日，在浙江寧波鄞州區的一家手機專賣店，剛剛訂購了一部新手機的消費者王先生享受了500元國補，又使用郵儲銀行信用卡優惠了200多元。



今年以來，消費品以舊換新政策加力擴圍，首次實施手機等數碼產品購新補貼。不以“交舊”為前提，個人消費者購買單件銷售價格不超過6000元的手機、平板、智能手表（手環）等3類數碼產品，按照產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。



政策得到消費者的積極參與。商務部數據顯示，2025年初至5月5日零時，消費者購買手機等數碼產品4167萬件。“五一”假期，商務部重點監測通訊器材銷售額同比增長10.5%。



在家電和汽車等領域，擴圍也有所體現。比如，將家電以舊換新補貼品類由“8＋N”類擴展為“12＋N”類，適當擴大符合條件的汽車報廢更新舊車範圍。



“早就想換輛新車，一直下不了決心。瞭解到政策優惠，毫不猶豫就下單了。”近日，在遼寧大連一家汽車銷售門店，消費者杜偉訂購了一款新能源汽車，享受到以舊換新補貼。遼寧省商務廳數據顯示，截至4月24日24時，遼寧已收到汽車以舊換新申請9.8萬台，申請補貼資金13.9億元，帶動汽車銷售額超135億元。



“老空調用了10多年，想換台更節能的產品。”近日，在江蘇南京一家家電賣場，市民李佳訂購了一款一級能效的節能空調，使用以舊換新補貼優惠了近500元。江蘇省商務廳數據顯示，截至4月24日24時，江蘇省家電累計銷售767.4萬件，實現銷售額182.9億元，累計使用補貼資金33.9億元。