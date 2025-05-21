新“中國熱”：從“中國游”到“中國購”

中評社北京5月21日電／據人民日報報導，圍繞文旅消費，一場新的“中國熱”正在全球興起。與產業投資、到中國去建廠不同，這場“中國熱”走進了更多國外普通民眾的視野。



最近，兩則消息成為國內外社交平台的熱點。



一則是“外國航司狂接中國游流量”，隨著“中國游”持續火爆，國際航線數量一路上漲，為了接住這波流量，外國航空公司接連增加航班。數據印證了這一點，今年“五一”假期期間，外國人出入境111.5萬人次，較去年同期增長43.1%。前4月，中外航司執行國際客運航班周均達6428班，比去年同期增長25.4%。今年我國已經新增多個通航國家，79個國家的遊客可以說走就走，“打飛的”游中國。



另一則是在海外社交平台廣為分享的小貼士，“一定要帶空箱子去中國！”“中國游”升溫的同時，從北京秀水街到深圳華強北，從義烏國際商貿城到海南免稅店，大江南北，越來越多的外國遊客專程到中國“買買買”。一些海外消費者甚至組成“代購團”，專門飛來中國採購商品，還有國外博主在社交平台上發視頻托人到中國代購。



從“中國游”到“中國購”，旅遊“流量”變消費“留量”，一場新的“中國熱”正在全球興起。與產業投資、到中國去建廠不同，這場“中國熱”圍繞著文旅消費展開，走進了更多國外普通民眾的視野。



何以“中國熱”？與近年來的開放政策有很大關係。



5月13日，在中拉論壇第四屆部長級會議開幕式上，中國宣布決定首批向拉美和加勒比地區5個國家實施免簽政策，並適時擴大對地區國家覆蓋範圍。中國持續擴大高水平對外開放，過境免簽政策的優化升級、免簽“朋友圈”的持續擴容，讓外國遊客來華更加便利，不僅提升了入境游的熱度，還為“中國購”帶來了第一波流量。



為了讓更多外國遊客來到中國、購在中國、滿意而歸，今年中國在退稅政策上持續發力，進一步優化離境退稅政策。4月26日，商務部等六部門發布通知，將離境退稅起退點從500元下調至200元，將現金退稅限額由1萬元大幅上調至2萬元，提出將離境退稅“即買即退”服務措施推廣至全國，這些措施極大地提升了境外遊客的購物體驗和消費意願。