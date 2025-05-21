我國新增三項全球重要農業文化遺產

中評社北京5月21日電／據光明日報報導，從農業農村部獲悉，5月19日，我國的甘肅皋蘭什川古梨園系統、浙江德清淡水珍珠復合養殖系統、福建福鼎白茶文化系統三項遺產系統順利通過專家評審，正式被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產。截至目前，我國全球重要農業文化遺產增至25項，數量繼續保持世界首位。



皋蘭什川古梨園系統位於甘肅省蘭州市皋蘭縣什川鎮。當地先民在漫長的梨園生產管理中，創造並世代傳承了“天把式”高空作業和高杆吊枝等獨特農作法，撣花震蟲和煙汁殺蟲等綠色植保措施，復合種養、以水帶肥等生態庭院模式，以及土窖貯藏的傳統保鮮方式。



德清淡水珍珠復合養殖系統位於浙江省德清縣，是以魚、蚌之間基於自然的互利共生原理為基礎，以發源於本地的附殼珍珠養殖技術為核心，逐漸演化並形成的涵蓋蚌、魚、浮游動物、底栖動物和水生植物等豐富的水生生物資源的復合養殖系統。



福鼎白茶文化系統位於福建省福鼎市，其獨特的地理位置、氣候條件和悠久歷史孕育了特有的茶樹品種和制茶技藝，以及深厚的文化內涵。系統內包括國家級良種福鼎大白茶、福鼎大毫茶和當地菜茶群體種等，保留了傳統的有性繁殖方式。茶園生態種植模式和立體景觀提升了資源利用和病蟲害防治效率。