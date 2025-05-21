大連理工大學：年輕雙手傳承古老技藝

中評社北京5月21日電／據光明日報報導，“滿族刺綉實用性很強，在日常生活用品和服飾上隨處可見，其中以枕頭頂刺綉最為精美！”日前，走進遼寧岫岩滿族民間刺綉傳承創新實踐基地，滿族刺綉省級代表性傳承人吳立梅正為大連理工大學建築與藝術學院“圖案設計”課程的學生介紹她收藏的滿綉紋樣。



“‘圖案設計’課程自2019年開始和非遺傳承人合作，以文化傳承為核心，將滿族刺綉的傳統元素與我們的設計思維，以及新的科學技術、工藝材料相融合，形成了系統化的課程體系。”建築與藝術學院副教授耿陽介紹。



大連理工大學師生與非遺傳承人共同開發出“滿綉盲盒”“滿綉創意布老虎”等一系列數字產品和校園文創產品。學生們用雙手傳承著古老的技藝，並結合專業知識將非遺進行數字化創新和轉化，讓中華優秀傳統文化煥發新活力。



近年來，大連理工大學依托地緣優勢，結合學校特色，在全校範圍內開設“中國傳統文化”“中國傳統哲學思想概論”“京劇藝術”“傳統武術”等90餘門次傳統文化通識課、專業課，將滿族刺綉、遼南皮影、岫岩玉雕、舞龍舞獅等地方非遺資源融入多層次實踐教學與思政教育過程中，引導非物質文化、民族民間優秀文化走進校園、走近師生，同時與地方文化場館共建育人基地，讓更多美育資源惠及師生，以中華優秀傳統文化立德樹人，培育時代新人。