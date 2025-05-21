【
大
中
小
】 【
打 印
】
蘇丹武裝部隊稱快速支援部隊已撤出喀土穆州
http://www.CRNTT.com
2025-05-21 13:15:58
中評社北京5月21日電／據新華網消息，蘇丹武裝部隊發言人20日早些時候說，蘇丹武裝部隊19日開始在喀土穆附近的恩圖曼發起大規模軍事行動，試圖消滅駐扎在該市西部和南部的蘇丹快速支援部隊，以盡快徹底收復喀土穆州。而後，蘇丹武裝部隊又宣布，蘇丹快速支援部隊已從喀土穆州全境撤出。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
蘇丹領導人任命新總理
(2025-05-20 14:29:24)
蘇丹北達爾富爾州首府遭炮擊至少14人死亡
(2025-05-19 11:29:35)
王毅分別會見拉美多國外長和蘇丹新任外長
(2025-05-15 17:21:10)
蘇丹東部蘇丹港多地遭無人機襲擊
(2025-05-07 12:57:07)
蘇丹西部一城市約300名平民遭殺害
(2025-05-04 12:20:00)
蘇丹領導人任命代總理
(2025-05-01 12:23:01)
蘇丹尼羅州首府遭無人機襲擊致11人死亡
(2025-04-26 15:43:22)
蘇丹西部法希爾市遭炮擊致62人死亡
(2025-04-18 12:37:56)
蘇丹北達爾富爾州一城市遭襲致56人死亡
(2025-04-14 09:49:33)
蘇丹戰火中，有一支朗朗讀書的“中文組”
(2025-04-09 14:57:43)