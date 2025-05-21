蘇丹武裝部隊稱快速支援部隊已撤出喀土穆州

中評社北京5月21日電／據新華網消息，蘇丹武裝部隊發言人20日早些時候說，蘇丹武裝部隊19日開始在喀土穆附近的恩圖曼發起大規模軍事行動，試圖消滅駐扎在該市西部和南部的蘇丹快速支援部隊，以盡快徹底收復喀土穆州。而後，蘇丹武裝部隊又宣布，蘇丹快速支援部隊已從喀土穆州全境撤出。