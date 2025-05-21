余偉文：港息走勢存變數　低息環境未必持續

金管局總裁餘偉文 中評社香港5月21日電／香港文匯報報導，金管局月內四度出手壓制港元強勢，港銀體系結餘由月初450億元升至1，740億元，市場“水浸”下，近日港元拆息趨跌，其中反映銀行資金成本的3個月拆息昨跌穿2厘，港匯亦有所回軟。金管局總裁余偉文昨在《匯思》撰文時表示，從宏觀經濟角度看，較低息率有利於目前香港整體經濟環境。不過他強調當前全球貿易和經濟前景不明朗，環球金融市場波動、資金流向變化頻繁，都會影響香港資本、匯率及利率市場，提醒目前低息環境未必持續，呼籲市民在作出置業、投資或借貸決定時，需管理好相關風險，而局方會續監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。



總結餘大升增買美元套息誘因



余偉文指，港匯本月先後四次觸發強方兌換保證，故在聯匯制度下，金管局按機制從市場買入共167億美元、賣出1，294億港元。金管局月內四度“出手”後，港元拆息趨跌。余偉文指，一個月拆息昨跌至0.96厘，較上月平均約3.65厘大幅下降，隔夜息亦跌至0.03厘，較上月平均約3.41%急跌，而港元拆息趨跌的客觀效果，是令一些跟拆息掛鈎的利率，包括按息亦有所下調，倘純粹從宏觀經濟角度看，較低息率有利於目前香港整體經濟環境。不過他料未來一段時間港匯和港息的走勢，仍存在較多變數，因應總結餘上升近4倍，而壓低港息，特別是較短期限的息率，在港美息差擴闊，增加了買美元套息的誘因，港匯亦回軟至昨偏弱方的7.82水平。



余偉文又指，以目前供求情況而言，由於港元資金供應在總結餘大幅上升後變得甚為充裕，故變數主要在於需求方面。一些比較確定、可預見的資金需求，包括新股集資活動、5月至6月的股票派息高峰期、半年結等季節性因素；而比較不確定的因素，包括美聯儲貨幣政策和美息走向、股市投資氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等。若資金持續處於供過於求情況，套息交易的市場力量會令港匯走弱，港元拆息將會回升，甚至可能會返回趨近美息的水平，不過他提醒這個過程需要多長、市場力量的速度和力度，存在很大的不確定性。