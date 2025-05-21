超過2.8萬名婦女和女童在加沙戰火中喪生

中評社北京5月21日電／據新華社報導，聯合國婦女署20日說，自新一輪巴以衝突2023年10月爆發以來，已有超過2.8萬名婦女和女童在加沙地帶的戰火中喪生。



聯合國婦女署當天在一份新聞稿中說，這相當於平均每小時就有一名婦女和一名女童死於以色列對加沙地帶的軍事打擊。數以千計的母親死於戰火，導致家庭悲劇。加沙停火協議3月份破裂，加上以色列阻止救援物資進入加沙地帶，導致當地形勢更加惡化。



聯合國婦女署再次呼籲立即停火，立即允許人道主義援助暢通無阻地進入加沙地帶，並立即無條件釋放所有被扣押人員。