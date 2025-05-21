【
大
中
小
】 【
打 印
】
超過2.8萬名婦女和女童在加沙戰火中喪生
http://www.CRNTT.com
2025-05-21 13:14:30
中評社北京5月21日電／據新華社報導，聯合國婦女署20日說，自新一輪巴以衝突2023年10月爆發以來，已有超過2.8萬名婦女和女童在加沙地帶的戰火中喪生。
聯合國婦女署當天在一份新聞稿中說，這相當於平均每小時就有一名婦女和一名女童死於以色列對加沙地帶的軍事打擊。數以千計的母親死於戰火，導致家庭悲劇。加沙停火協議3月份破裂，加上以色列阻止救援物資進入加沙地帶，導致當地形勢更加惡化。
聯合國婦女署再次呼籲立即停火，立即允許人道主義援助暢通無阻地進入加沙地帶，並立即無條件釋放所有被扣押人員。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
約旦和馬耳他強調協調努力接收加沙患病兒童
(2025-05-20 14:31:17)
以軍稱人道主義援助物資已運入加沙
(2025-05-20 14:30:34)
以色列揚言接管整個加沙
(2025-05-20 14:29:54)
法英加聯合聲明反對以色列擴大在加沙軍事行動
(2025-05-20 09:59:34)
埃及總統敦促加沙地帶立即停火
(2025-05-19 11:30:57)
以軍啟動“基甸戰車”行動
(2025-05-19 11:30:30)
事關加沙 以色列一天發三個聲明
(2025-05-19 11:27:35)
美謀將百萬加沙民眾遷往利比亞
(2025-05-18 11:34:48)
以稱將全力進入加沙 哈馬斯目標遭精準打擊
(2025-05-15 16:13:40)
以軍對加沙地帶南部醫院發動空襲
(2025-05-14 17:04:24)