姚嘉仁：深化互聯互通　豐富人民幣計價產品

中評社香港5月21日電／港交所前副行政總裁姚嘉仁昨在論壇上就香港資本市場改革的優先方向發表專題演講，他認為香港資本市場長遠發展離不開互聯互通的深化，這也體現了“一國兩制”的成功，互聯互通不僅造福香港，也推動了內地市場的開放與改善。港股通的單日交易量雖已突破千億元人民幣，相信未來仍有巨大發展空間。



香港文匯報報導，姚嘉仁就優化香港資本市場改革提出幾點看法。第一，“全面深化優化市場機制建設，增強國際競爭力”，建議可強化做市商制度，考慮容許合資格的內地做市商有更大的離岸資本額度，同時要求其在離岸人民幣計價產品中提供更大的流動性支援，提升離岸人民幣資產交易活躍度和吸引力。



第二，香港要“深化大灣區金融協同，釋放區域發展動能”，建議可構建跨境金融服務，全面加強與大灣區內地城市一起共同策劃，為區域內的金融機構、高科技企業和其他有獨特優勢的企業提供全面而一體化的境內外的金融解決方案。



第三，除了大灣區外，香港更需要“拓展全球合作版圖，提升國際影響力”，例如可深化與中東的合作，一方面引導中東優質項目赴港融資，另一方面同時放寬有關的跨境投資額度， 提供靈活的投融資生態圈。



第四，產品方面，香港需要“完善人民幣產品生態，鞏固離岸樞紐地位”，必須豐富人民幣計價投資產品，例如利用港幣人民幣雙櫃台設計，透過互聯互通機制，讓內地資金與海外資金更容易在香港交易。

