世界衛生大會傳統醫藥邊會在日內瓦舉行

中評社北京5月21日電／據新華社報導，第78屆世界衛生大會期間，中國、馬來西亞、尼泊爾、沙特阿拉伯、塞舌爾20日在瑞士日內瓦聯合主辦以“實施傳統醫學戰略，促進全民健康覆蓋”為主題的傳統醫藥邊會。這是世界衛生組織成員國首次在大會期間舉辦以傳統醫藥為主題的邊會，旨在推動傳統醫藥融入各國衛生系統，更好服務全民健康覆蓋和可持續發展目標，助力構建人類衛生健康共同體。



多國高級別衛生官員、世衛組織代表、知名專家學者及國際學術界人士等100餘人出席了此次邊會。



中國國家中醫藥局局長餘艶紅在主旨發言中表示，中國歷來高度重視中醫藥事業發展，走出了一條具有中國特色的傳統醫藥發展道路，取得了一系列令人矚目的成就。她呼籲各國積極構建符合本國國情的傳統醫藥體系，推動傳統醫藥的現代化進程，促進各國傳統醫藥共同發展。她表示，中國願為推動傳統醫學更好地融入更多國家的醫療衛生體系持續貢獻力量。



塞舌爾衛生部長佩姬·維多表示，傳統療法和草藥醫學在塞舌爾擁有悠久的歷史和深厚的文化基礎，公眾對其益處的認知正日益提升。她建議，在推動傳統醫學更廣泛融入衛生系統、服務於全民健康覆蓋的過程中，應注重確保從業人員具備必要的教育和正規培訓，推廣以證據為導向的實踐，並建立保障質量、有效性與安全性的相關框架。她還表示，期待繼續加強與包括中國在內的國家在傳統醫藥領域的合作。



世衛組織西太平洋區域主任薩亞·皮烏卡拉表示，傳統醫學是醫療體系的重要支柱之一，為全球健康事業作出了積極貢獻。他高度評價中國在傳統醫學傳承與創新方面取得的成就，認為傳統醫學應與現代醫學互為補充，而非相互競爭。為此，他呼籲各國加強合作，切實保障傳統醫藥的安全性、質量和可及性。他還表示，西太平洋區域正積極推動傳統醫學融入全民健康覆蓋體系，讓更多人從中受益。

