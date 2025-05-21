巴布亞新幾內亞發生6.4級地震

中評社北京5月21日電／據新華社報導，莫爾茲比港消息：南太平洋島國巴布亞新幾內亞安戈拉姆附近地區21日凌晨發生6.4級地震。目前暫無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間21日1時05分（北京時間20日23時05分），震中位於南緯3.85度、東經144.77度，震源深度10公里。



巴布亞新幾內亞地處大陸板塊交界處，位於環太平洋火山帶，地震頻發。