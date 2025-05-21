西九文化區住宅地申建7幢住宅　涉1995夥

中評社香港5月21日電／西九文化區管理局最新向城規會申建7幢22至27層高住宅群，提供1，995夥住宅，初步預計於2032年落成，將享維港海景，而住宅大樓的平台層亦會提供附屬住宅設施，如會所、零售﹑餐飲及娛樂設施。



涉及住宅地位於柯士甸道西以南、新地（00016.HK）投得的藝術廣場大樓東面，範圍涵蓋在西九文化區發展圖上劃為“其他指定（混合用途）（3）”及“其他指定（混合用途）（4）”的北面部分，發展地盤面積約21.5萬平方呎。



據管理局最新遞交的規劃文件，該局擬將文化區的“其他指定（混合用途）（4）”部分住宅樓面，轉移至上述的“其他指定（混合用途）（3）”北面支區用地，轉移後住宅樓面增至116.8萬平方呎。



項目計劃以總地積比率約2.08倍發展7幢建於3層地庫之上的22至27層高的住宅（包括3層平台），總樓面面積約138.9萬平方呎，當中住用樓面最多佔約116.8萬平方呎，非住用樓面最多佔約22.1萬平方呎。



另外，項目實際的住宅及非住宅總樓面面積，將由未來的中標者在發展計劃中釐定。申請亦擬輕微放寬地盤西面的非建築用地限制，以興建行人天橋及園景平台，從而連接上述住宅的平台，並加強項目與周邊發展及社區的接駁。