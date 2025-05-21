高盛唱好香港樓價　明後兩年漲11%

中評社香港5月21日電／港元銀行同業拆息（HIBOR）跌勢未止，跟樓按相關的1個月HIBOR昨天更插穿1厘，創2022年7月後新低，按息下挫能否推動樓市反彈備受關注。高盛發表報告稱，1個月HIBOR持續向下，預期可刺激本港樓價及地產股，雖然對今年樓價無升跌的預測不變，但調高2026年及2027年樓價預測，由早前預料分別升3%及4%，調高到升5%及6%，即未來兩年累漲逾一成一。該行同時把所追蹤的6隻地產股目標價平均上調3%。



信報財經新聞報導，隨著資金流入，金管局承接美元沽盤，按聯滙機制賣出港元向市場注入1294億元，高盛指出，香港銀行體系流動性過剩，1個月HIBOR本月以來累挫約2.8厘，至本周一已跌穿1.2厘，預測1個月HIBOR在2025年至2027年平均處於3.25厘、2.85厘及2.71厘，相信較低的HIBOR有利住宅價格及發展商借貸成本。



至於實際按揭利率，拆息按揭（H按）應會重置到較P按封頂息3.5厘低約0.5厘至1厘，為2022年第三季以來首見。按照歷史走勢，當實際按息按年下跌超過0.5厘、1厘，樓價會相應上升6.8%、8.9%，同期家庭入息增約4.9%、5.4%。



住宅供應偏多仍局限樓價走勢，高盛表示，今年以來一手樓成交約6400宗，較2022年至2023年多40%至50%，但與2019年至今的年均水平相若；目前私人市場已落成未售出單位約2.8萬夥，據今年以來銷情，需20個月才能清空，估計消化至周期中期的庫存水平需要約10個月，料今年樓價維持不變。



高盛3月才把今年至2027年樓價預測由原本上升5%、4%及4%，下調至持平、升3%及4%，以反應首季樓價跌約2%與庫存過剩，是次重新上調2026年及2027預測，為這輪HIBOR下跌首間調升樓價預測的大行。



長實（1113.HK）執行董事趙國雄日前受訪時稱，樓市正處轉角位，料今年樓價升5%至7%，不會急於平賣新盤，但坦言最大顧慮是新盤庫存太多令樓價難有較大升幅，認為庫存回落至一萬餘夥，才會對樓價有較大支持。



金管局總裁餘偉文則提醒，目前低利率環境未必持續，市民在置業、投資或借貸時，需充分考慮港元可能回軟、港息可能回升等，並管理好相關風險。

