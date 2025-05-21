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黃仁勳：美國對中國AI晶片出口管制是失敗
http://www.CRNTT.com
2025-05-21 11:43:38
中評社香港5月21日電／Nvidia（NVDA）行政總裁黃仁勳表示，美國對中國AI晶片出口管制是失敗的，因中國地公司正在使用自主開發的技術。
美國商務部上周發布指引，提醒企業在使用中國晶片時面臨違反美國出口管制的風險。國家商務部新聞發言人回應指，美方行為嚴重破壞中美日內瓦高層會談共識，要求美方糾正錯誤。
黃仁勳稱，Nvidia在中國的市佔率已從上任美國總統拜登時期開始時的95%下降至50%，認為中國公司非常有才華兼且決心十足，出口管制只會對中國公司帶來正面的刺激作用，有助加速開發新技術。
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