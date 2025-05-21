魯比奧稱特朗普不出席二十國集團領導人會議

中評社北京5月21日電／據新華社報導，據美國媒體報導，美國國務卿魯比奧20日在國會參議院一場聽證會上稱，美國總統特朗普不會於今年晚些時候赴南非參加二十國集團領導人會議，因為南非一貫與美國政策不一致。



魯比奧說：“我們選擇不參加今年由南非主辦的二十國集團會議，無論是外長級別還是總統級別。他們在全球舞台和多個跨國組織中，一次又一次地投下了不利於美國利益的票。”



魯比奧曾拒絕出席今年2月在南非舉行的二十國集團外長會。