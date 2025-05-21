中國代表：美國才是南海安全穩定的最大威脅

中評社北京5月21日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦耿爽20日在安理會海上安全問題公開辯論會發言時，駁斥美方在南海問題上對中國的無理指責，指出美國才是南海安全穩定的最大威脅。



耿爽說，安理會並不是討論南海問題的合適場所。美國代表在發言中提到南海問題，中方對此表示堅決反對。美國打著航行自由的旗號，頻繁派遣軍用艦機到南海耀武揚威，並且公開在地區國家間挑撥離間，美國才是南海安全穩定的最大威脅。



他說，中方致力於同有關當事國在尊重歷史事實和國際法的基礎上，通過對話協商妥善處理涉海分歧。南海仲裁案所謂的裁決是非法的、無效的，中方不接受，也不承認。在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢總體保持穩定。中方有決心，也有能力將南海建成和平之海、友誼之海、合作之海。



針對美國代表在發言中涉及台海問題，耿爽敦促美方恪守關於一個中國的承諾。



耿爽提醒美國代表，她的發言與其他國家的發言格格不入。耿爽說，聯合國秘書長的發言和其他代表的發言都是圍繞如何維護海上安全和開展國際合作。美國代表的發言卻借機對其他國家進行肆意攻擊和抹黑，肆意進行打壓。中方希望美國能同各國一道為維護海上安全發揮建設性作用。



耿爽在發言中呼籲各國秉持海洋命運共同體理念，維護公正合理的海洋秩序，共同維護海上安全穩定，攜手加強全球海洋治理。他說，中方將始終做全球海洋治理的建設者、全球海洋可持續發展的推動者、全球海洋安全穩定的維護者。中方願同國際社會一道，為推動建設和平安寧、合作共贏的海洋秩序，構建海洋命運共同體不懈努力。