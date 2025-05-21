汕頭啟動台灣青年嶺南行廣東世界遺產探尋營

中評社北京5月21日電／據中國台灣網報導，相思花開情牽兩岸，汕台攜手譜寫新篇。5月19日，第十二屆台灣青年嶺南行廣東世界遺產和非遺文化探尋營暨第八屆南澳相思花系列活動在汕頭潮汕歷史文化博覽中心啟動。海峽兩岸關係協會副會長馬曉光、廣東省政府台灣事務辦公室主任鐘揮鍔、汕頭市委書記溫湛濱、新黨前主席郁慕明、親民黨黨務顧問王育誠等領導嘉賓以及兩岸青年、媒體記者等近400人齊聚一堂 ，共同開啟這場充滿文化魅力的交流之旅。



馬曉光在致辭中指出，海峽兩岸同胞是命運共同體。我們將一如既往支持鼓勵兩岸人員往來，深化各領域交流合作，讓兩岸融合發展的道路越走越寬廣。在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的歷史進程中，兩岸青年大有可為，希望大家不斷以親身實踐參與到兩岸融合發展中，共同書寫無愧於歷史、無愧於時代的青春華章。



溫湛濱在致辭中指出，汕台兩地有著深厚的歷史淵源、深入的經貿合作和深度的文化交融。誠摯歡迎台灣青年朋友來汕交流發展，與廣東青年、汕頭青年攜手並肩，共同在這片充滿生機與活力的沃土上成就精彩人生。汕頭市委、市政府將持續為台灣同胞提供政策支持和優質服務，讓大家在汕頭舒心生活、安心發展，共享祖國發展紅利。



郁慕明在致辭中表示，和平發展、交流合作是兩岸人民共同的心聲。希望台灣青年朋友把握這次難得的機會，在汕頭多看多聽多感受，帶動更多台灣民眾在密切的互動交流中加深彼此瞭解和友誼，秉持“兩岸一家親”理念，勇擔對中華民族共同的責任，實現對未來共同的期盼，攜手共創民族復興偉業。



王育誠在致辭中表示，希望兩岸同胞在祖國大陸現代化建設進程中加強交流、交往、交心，台灣青年要秉持“愛拼才會贏”的精神，在經濟繁榮、開放包容的廣東大展拳腳、幹事創業，共享祖國大陸發展成果。



活動現場，除了箏舞表演《相思花舞》《我們同唱一首歌》《龍的傳人》《走到一起來》等精彩節目，汕台青年代表還進行相思花積木拼搭遊戲，感受汕頭作為“中國玩具禮品之都”的魅力與實力，同時，還邀請來自台灣的台胞台商代表分享在汕頭創業、生活、婚戀等體會的暖心經歷。



廣東省政府台灣事務辦公室副主任、一級巡視員黃兆芬，省文化和旅遊廳二級巡視員黃錫忠，汕頭市領導蔡永明參加有關活動。（中國台灣網、汕頭市台辦聯合報導）