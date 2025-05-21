第二屆廣州台灣青少年宣講員大賽成功舉辦

中評社北京5月21日電／據中國台灣網報導，5月18日，“嶺南文化我來講——第二屆廣州台灣青少年宣講員大賽”集中培訓活動在廣州粵傳媒大廈國際會議廳成功舉辦。40名晉級決賽的廣州台灣青少年選手以及選手家長、指導老師、推薦單位代表等80餘人參加。



專業賦能：打造嶺南文化宣講員隊伍



本次活動特別邀請廣東省朗誦協會執行會長盧吉雄、常務理事衛潔昕兩位業界資深專家親臨現場，圍繞“朗誦藝術精要”“舞台表現力提升”“情感表達技巧”等核心主題， 精心設計系統化培訓課程，為選手們帶來了一場專業而精彩的培訓盛宴。培訓過程中，創新採用情景模擬、互動研討等沉浸式體驗學習形式，選手們仿佛置身真實的文化傳播場景之中，在短時間內迅速提升宣講能力，為成為優秀的嶺南文化宣講員奠定了堅實基礎。



實戰淬煉：構建能力提升新範式



為助力選手們在實戰中得到真正的鍛煉與提升，本次活動特邀“首屆廣州台灣青年嶺南文化講解員大賽”金牌講解員黃敬棠、傅繼嫻現身說法，分享他們在賽場上的寶貴經驗。同時，活動創新推出“模擬宣講＋專家點評＋即時改進”三維訓練模式，為選手們搭建了一個全方位提升能力的平台。在模擬演練環節，選手們全情投入，盡情展現宣講風采。專家團隊則根據不同的參賽組別，從敘事結構、語言表達、肢體儀態等方面，對選手們進行精準指導。選手們紛紛表示，通過這種閉環式的培訓方式，他們在文化理解力、表達感染力以及臨場應變能力等方面都得到了顯著提升，為即將到來的決賽積攢了強大信心。