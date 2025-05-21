發改委：闢綠色通道　更大力度引外資

中評社北京5月21日電／據大公報報導，《中華人民共和國民營經濟促進法》5月20日起正式施行。記者當日從國家發改委發布會上獲悉，國家發改委將從法律宣貫、配套政策和民企關切三方面做好法律實施相關工作。其中，在民企關切方面，國家發改委將會同有關部門和地方切實推動問題解決，加快拖欠民營企業賬款清欠進度。此外，國家發展改革委還將按照黨中央、國務院決策部署，更大力度吸引和利用外資，在規劃、用地、用海、環評、能耗等方面開辟綠色通道，從優化金融支持等方面支持外資企業開展再投資。



“《民營經濟促進法》正式施行，這是社會主義市場經濟建設的標誌性事件，在我國民營經濟發展歷程中具有里程碑意義。”國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在發布會上指出，法律的生命力在於實施，國家發展改革委19日召開《民營經濟促進法》全國宣講啟動會，後續將推動在政府部門、新聞媒體、高校院所、行業協會商會等開展普法宣講，組織地方發展改革部門開展法律進企業、進園區活動。



建立細化台賬 加強跟蹤問效



在加快推動配套政策措施落地見效方面，今年以來，國家發改委會同有關部門系統謀劃7方面53項政策舉措，目前相關政策舉措已陸續出台實施，如《關於健全社會信用體系的意見》、市場准入壁壘清理整治行動等。後續，國家發改委將建立細化台賬，逐項推動相關政策出台實施；加強跟蹤問效和督察督辦，確保各項政策舉措落到實處。



李超介紹，國家發改委會同有關部門和地方切實推動解決民營企業關心關切的問題，用好新增地方政府專項債券等政策，強化失信懲戒，加快拖欠民營企業賬款清欠進度；推動涉企執法專項行動，堅決防止違規異地執法和趨利性執法；實施好涉企收費長效監管機制，提高涉企收費透明度；持續優化民營企業參與“兩重”建設和“兩新”工作的政策環境。



李超指出，“內卷式”競爭突破了市場競爭的邊界和底線，扭曲了市場機制，擾亂了公平競爭秩序，必須加以整治。首先，要強化企業科技創新主體地位，支持企業通過科技創新提高產品質量和核心競爭力，增加高端產能、優質供給，不斷開拓多元化市場。其次，要加強地方約束，加力破除地方保護和市場分割。此外，還要優化產業布局，遏制落後產能無序擴張，如發揮質量、標準支撐作用，以市場化方式促進兼併重組；加強行業自律，引導新能源汽車、光伏企業注重技術研發等。