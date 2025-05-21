水利部部署加強近期強降雨防範應對

中評社北京5月21日電／據人民網報導，據水利部消息，5月20日，水利部召開會商會，分析研判雨情汛情形勢，針對性安排部署強降雨防範應對工作，向相關省（自治區、直轄市）水利部門和流域管理機構發出通知，要求落實防禦責任、落細防禦措施，全力做好本輪強降雨防範應對、保障人民群眾生命財產安全。



水利部預測，5月21日至23日，我國中東部地區將有一次大範圍移動性的較強降雨過程，其中四川東南部、重慶西部、貴州東南部、湖南中部東部、湖北東部、江西中部北部、浙江西部北部、福建西北部、廣西西部北部、內蒙古中南部等地部分地區將有暴雨到大暴雨。受降雨影響，長江上中游幹流及洞庭湖水系、鄱陽湖水系，黃河中游支流大黑河，西江支流柳江、鬱江、桂江及北江支流連江，太湖及周邊河網、浙江錢塘江、福建閩江等主要江河將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。



水利部相關負責人表示，本輪強降雨可能影響地區要密切監視天氣變化和雨情、水情、汛情發展過程，加強監測預報，滾動會商研判，及時發布預警信息；強化水庫安全度汛，嚴格落實水庫“三個責任人”和“三個重點環節”，突出抓好中小水庫、病險水庫巡查防守；做好中小河流洪水和山洪災害防禦，落實預警“叫應”措施，抓好“誰組織、轉移誰、何時轉、轉何處、不擅返”五個關鍵環節；落實在建水利工程安全度汛措施，確保施工人員和在建工程安全。